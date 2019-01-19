Sağlık Müdürü Benli'den 112 sağlık çalışanlarına teşekkür

KAYSERİ, () - KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, zorlu kış şartlarında çalışmalarını aralıksız sürdüren 112 acil sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle zorlu geçen haftanın ardından 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ekiplere gösterdikleri yoğun çaba ve özveriden dolayı teşekkür etti. Benli, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlı Hizmetleri Başkanlığı 112 Ambulans Servisi Başhekimliği olarak, yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 615 personelimizin çalıştığı bu birimde görevli 250 kadar personelimiz vardı. Toplamda 4 paletli ambulansımız ile kötü hava şartlarının olduğu karlı yollara çıkış yapıldı. Sarız, Yahyalı, Hacılar ve Pınarbaşı’nda konuşlanan paletli ambulanslarımız bölgedeki hastalara ulaşmak için yoğun gayret sarf etti. Ek olarak kurulan ekiplerimiz de içerdeki hasta taşımalarımıza yardım etti. Sağlık ekiplerimiz toplamda 473 vakaya ulaşarak hastanemize taşıdı" ifadelerini kullandı.

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