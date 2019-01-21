Sağlık Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Muammer İRTEM/BURSA,()-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Sağlık Konseyi, ilk toplantısını sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. İş dünyası, akademisyenler ve STK temsilcileri ile sektörün geleceğine yönelik önemli konu başlıklarını ele aldıklarını belirten Konsey Başkanı Erol Kılıç, “Sektörün birlikte hareket etme kültürünü güçlendirmek istiyoruz.” dedi.

BTSO Sağlık Konseyi Toplantısı üyeleri, ilk istişare toplantısında bir araya geldi. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen programda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, meslek komite ve sektörel konseylerin BTSO’nun makro projelerin sürükleyici gücü olduğunu söyledi. Konseylerin sektörlerle ilgili belirlediği stratejilerin kent ekonomisine dinamizm kattığını ifade eden Onur, “2013 yılından bu yana sektörel konseyde 2.700’ün üzerinde katılımcıyla 100’ü aşkın konsey toplantısı gerçekleştirdik. Kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneğini sergileyen ve bu dönemde sayısını 23’e yükselttiğimiz konseylerimiz, kurumlar arasındaki sinerjinin artmasına da önemli katkılar sağlıyor.” diye konuştu.

“HEDEFLER ORTAK, ÇÖZÜM GÜÇ BİRLİĞİ'

Konsey Başkanı Erol Kılıç, sağlık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, sektörün geleceğine yön veren projeler geliştireceklerini söyledi. Konsey toplantılarında farklı gündem başlıklarını detaylı bir şekilde işleyeceklerini ve çözüm bulmak için gayret göstereceklerini kaydeden Kılıç, “Sektör temsilcilerimizin yanı sıra akademisyenler, kamu kurumları, belediyeler, dernek temsilcilerimizle aynı masada buluşarak, güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Birbirimizi dinleyeceğiz ve fikir alışverişinde bulunacağız. Sorunlarımızı kişiselleştirmeden, sektörümüze fayda sağlayacak konuları tartışabileceğimiz bir platform oluşturma çabasında olacağız. Hedeflerimiz ortak. Bu güç birliği içinde sektörümüze ve kentimize değer katacak adımlar atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

DR. AKAN SAĞLIK PROJELERİNİ ANLATTI

Konsey toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise müdürlüğün Bursa genelinde devam eden sağlık projelerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Sağlık Sektör Konseyi üyeleri programda fikir alışverişinde bulunarak, sektörün beklenti ve önerilerini masaya yatırma fırsatı yakaladı.

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