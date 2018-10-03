Sağlık için yürüdüler

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 'Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Gülistan Güngör, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Aktürk ile çok sayıda, öğretmen, öğrenci ve Alaşehirli katıldı. 'Attığın her adım sağlığa yatırım', 'Sağlıklı bir yaşam için aktivite şart', 'Sağlık için hareket' yazılı dövizler taşıyan kalabalık Sevgi Yolu'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün sonunda kalabalığa seslenen Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Gülistan Güngör, "Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Fiziksel hareketsizlik dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, 'spor' kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 yılı sonuçlarına göre 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 72'sinin; 6-11 yaş nüfusun ise yüzde 60'ının hareketsiz olduğu belirtilmiştir. Bu amaçla sağlık için her gün '10 bin adım at', koşabiliyorsan 'Koş', yürüyebiliyorken 'Yürü' diyoruz" dedi.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (MANİSA), ()

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