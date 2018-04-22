Sağlık için pedal çevirdiler

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Finike Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ile Bisikletliler Derneği Finike Temsilciliği işbirliğiyle 'Bisikletini al gel' sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen tura Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür vekili Fikret Özen, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, Şube Müdürü Fahrettin Demirdal, Bisikletliler Derneği Finike Temsilcisi Rıza Karademir ve vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu Elmalı kavşağından dönülerek Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde son buldu. Turun sonunda tüm katılımcılar arasında yapılan çekilişle kazananlara bisiklet hediye edildi. Program okul bahçesinde verilen yemek ikramıyla sona erdi.

Finike Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdullah Kaval, projeyle sağlıklı yaşama yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, organizasyona destek olanlara teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI