Sağlık için pedal çevirdiler

ADIYAMAN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Dünya Kalp Günü nedeniyle 'Kalbin İçin Pedalla Halk Turu' düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ve kalp damar hastalıklarına dikkat çekmek için düzenlenen bisiklet turuna Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve vatandaşlar katıldı.

80 bisikletli Adıyaman Valiliği önünde verilen startın ardından düzenlenen bisiklet turu Atatürk Bulvarı üzerinden Gölbaşı Caddesi üzerinde devam ederek valilik önünde son buldu.

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