Sağlık çalışanlarına işaret dili kursu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek için hastanelerde çalışan sağlık personele yönelik işaret dili eğitimi verilmeye başlandı.

Türkiye’de ilk Erişilebilirlik belgesine sahip ADSM olan Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Kırklareli Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli İşaret Dili Tercümanı Yasemin Öztürk tarafından 24 katılımcıya 5 Şubat-15 Mart 2019 tarihleri arasında haftanın 5 günü 16.00-17.30 saatleri arasında eğitim verilecek. Kurs sonunda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi düzenlenecek. Kursun açılışına İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit ve sağlık yöneticileri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Karaman’ da katıldı.