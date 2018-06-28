Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı mezunlarını Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle uğurladı.Törende öğrenciler adına ilk konuşmayı Fakülte birincisi Sedanur Üstün yaptı. Dekan Prof. Dr. Rengin Güzel, 2015 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulduğunu hatırlatarak Hemşirelik Bölümü birinci ve ikinci öğretim, Ebelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Odyoloji Bölümü ile Dil ve Konuşma Terapisini içeren toplam 6 bölümde eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Hemşirelik ve Ebelik Programlarında halen 1590 öğrencinin eğitim aldığını belirten Prof. Dr. Güzel, Fakülteden bu yıl mezun olan öğrencilerle birlikte toplam 2002 hemşire ve 808 ebenin sağlık camiasına kazandırıldığını ifade etti. Dereceye giren öğrencilerin protokol üyelerinden diplomalarını almalarının ardından bölüm öğrencileri diplomalarını bölüm öğretim elemanlarından alarak meslek andını okudu. Diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.

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