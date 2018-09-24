Sağlık Bakan Yardımcı Güven, KGC'yi ziyaret etti

SAĞLIK Bakan yardımcısı Prof.Dr Muhammed Güven, Kayseri programı kapsamında Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Prof.Dr Güven, Kayseri'de ki sağlık yatırımları hakkında incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Temmuz ayından Cumhurbaşkanı tarafından Sağlık Bakan Yardımcılığına atanan eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Muhammed Güven, Kayseri ziyareti kapsamında Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Bakan yardımcısı Güven ziyarette yaptığı konuşmada " 28 yıl Kayseri'de bulunmuş biri olarak bu şehrin ekmeğini yiyen, suyunu içen biri olarak herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Kayseri sağlık şehridir. Sağlık turizmi açısından da nitelikli birçok şey yapılabiliyor. Buraya sağlık yatırımlarını görmek ve fikir alışverişinde bulunmak için geldim. Kayseri Şehir hastanesi günlük 10 bin poliklinik yapıyor. Yüzde 90 oranında doluluk var. Burada şehir hastanesi içine taşınmış olan ve şuan tam kapasite hizmet vermeyen hastanelerin atıl kalmaması için neler yapabiliriz bunu görüştük. Hizmeti şehir geneline yaymaya çalışıyoruz." dedi. Bakan yardımcısı Güven, Eczanelerdeki yabancı ilaç fiyatlandırması ile ilgili bir soruya da " Bazı sıkıntılar geliyor, bunu gidermeye çalışıyoruz. Ciddi problem yaşayacağımız sanmıyorum" diye konuştu.

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