Sağlam: Değişim ve Gelişim Grubu olarak yönetime adayız

BURSA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan Sağlam, görev yaptığı dönemde meslektaşlarının özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi başta olmak üzere bir çok kurumsal çalışmaya imza attıklarını belirterek, Değişim ve Gelişim Gurubu olarak yönetime yeniden aday olduklarını açıkladı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin en aktif üyeleri arasında bulunan Bursa Veteriner Hekimler Odası’nda kongre hazırlıkları sürüyor. Halen Başkanlık görevini yürüten Sinan Sağlam, yaptığı açıklamada 30 Eylül’deki kongrede yeniden görev almak için meslektaşlarından teveccüh beklediğini söyledi. Değişim ve Gelişim Grubu olarak bugüne kadar yaptıkları hizmetlerle odaya kurumsallık kazandırdıklarını kaydeden Sağlam, yeni dönemde de veterinerlik hizmetlerinin toplam kalitesini artırmaya yönelik özel çalışmalar içinde olacaklarından söz etti.

‘BÜTÜNLEŞTİRİCİ OLDUK’

Açıklamasında ekibiyle birlikte görevde olduğu dönemlerdeki kazanımları özetleyen Başkan Sağlam, veterinerlik mesleğinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının yanı sıra sosyal faaliyetlerle de meslektaşları arasında bütünleştirici bir rol oynadıklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk yıllarda Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde BVHO’ya çok güzel bir yer kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Sağlam, “Veteriner hekimlerin özlük haklarının korunmasına yönelik TBBM’de çalışma yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ile protokol imzalayıp sahada aşılama çalışmaları gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızın işyerleri ve kliniklerine yaptığımız ziyaretlerle yaşadıkları sorunlara kurumsal çözüm ürettik. Bunlar görevde olduğumuz sürede gerçekleşen hizmetlerin sadece bir kaçıdır. Bugün Bursa gündeminde şarbon hastalığının bulunmamasının asıl nedeni, odamızın İl Müdürlüğü ile birlikte 5 yıldır sürdürdüğü aşı programıdır” dedi.

BURSA’NIN GÜNDEMİNDE ŞARBON HASTALIĞI YOK

Sinan Sağlam, açıklamasında, topluma kaliteli veterinerlik hizmetleri sunulması için, mesleki gelişime yönelik eğitim çalışmalarının, Odanın en önemli faaliyetleri arasında yer aldığına da değindi. 2018 yılında mecburi hale gelen e-reçete ve ilaç takip sistemi konusunda Bakanlık bürokratları ile ortaklaşa seminerler yaptıklarını ve sistemdeki sorunların giderilmesi yönünde üyelerin her zaman yanında yer aldıklarını kaydeden Sağlam, medya ile kurdukları sağlıklı ilişkiler sayesinde BVHO’nun etkisini ve gücünü artırdıklarını söyledi. Başkan Sağlam, Türkiye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, meslekleri ile ilgili gündemi oluşturan her konuya müdahil olduklarını, Oda’nın düşüncelerini, önerilerini hem merkezi ve yerel yönetimlerle, hem kamuoyu ile paylaştıklarını vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Toplum ve hayvan sağlığı konusunda görev ve sorumluklarımızın bilinciyle hareket ederek, yazılı ve görsel medyayı, sosyal medyayı en etkin şekilde kullanarak vatandaşlarımızı bilgilendik ve uyarılarda bulunduk. Bursa Veteriner Hekimler Odası, Türkiye’nin en aktif odalarından biridir. Türk Veteriner Hekimler Birliği, 2017 yılı basın hizmet ödülüne ve 2018 yılı meslek hizmet ödülüne odamızı layık görmüştür. Bugüne kadarki çalışmalarımızla meslektaşlarımızın teveccühünü kazandık. Yönetim olarak tüm meslektaşlarımıza eşit duruşumuz, üyeler arasında dayanışma ve kaynaşmayı pekiştirecek sosyal faaliyetlerimiz, toplam kaliteye yönelik sürdürülebilir veterinerlik hizmetleri yeni dönemde de üzerinde ciddiyetle duracağımız konular olacak. Kongremizin mesleğimize, meslektaşlarımıza şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”