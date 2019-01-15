Sağıroğlu: Yomra’mıza büyük projeler yakışır

YOMRA(Trabzon),() - TRABZON'da AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için sahaya indi, çalışmalara başladı. İlçede mega projeleri hayata geçirmekte kararlı olduklarını belirten Sağıroğlu, "Biz iktidardan yana olursak mega projelerimizi hayata geçirebiliriz. Mega projelerimizin de hepsi proje aşamasında. Trabzon'umuzun parlayan yıldızı Yomra’mıza büyük projeler yakışır. Sizlerin destekleriyle birlikte bu büyük projelerimizi Yomra’mıza kazandırmak istiyoruz" dedi.

Yomra Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen İbrahim Sağıroğlu, yerel seçimler için seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ile birlikte Çamlıyurt Mahallesi'ne giden Başkan Sağıroğlu, buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Sağıroğlu, "31 Mart'ta gerçekleştireceğimiz yerel seçimler için seçim çalışmalarımıza Çamlıyurt mahallemizden başlamış bulunmaktayız. Sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız, partimizin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile birlikte aday törenimizi gerçekleştirdik. Aziz milletimizin teveccühü, genel başkanımızın takdirleriyle birlikte yeniden AK partimizden aday gösterildim. Aday olmakla birlikte belediye başkanı olunmuyor. Yeniden sizlerin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

'Mega projelerimizi hayata geçirmek için yeniden bu göreve talibiz' diyen Başkan Sağıroğlu, “Burada kendimi sizlere tanıtmaya, anlatmaya gelmedim. Hepiniz beni gayet iyi tanıyorsunuz. Neler yapabileceğimi, hangi projeleri hayata geçirebileceğimi biliyorsunuz. 2 dönem muhalefette, 1 dönemde iktidar partisinden belediye başkanlığı görevini yaptım. İktidar gücüyle muhalefet gücünü kıyaslamak doğru olmaz. Biz iktidardan yana olursak mega projelerimizi hayata geçirebiliriz. Mega projelerimizin de hepsi proje aşamasında. Trabzon'umuzun parlayan yıldızı Yomra’mıza büyük projeler yakışır. Sizlerin destekleriyle birlikte bu büyük projelerimizi Yomra’mıza kazandırmak istiyoruz. Bu projelere de ilk gün ki aşkla, 'Bismillah' diyor, tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu.