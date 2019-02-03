Sağıroğlu: Yomra'nın yeniden iktidar gücüne ihtiyacı var

YOMRA(Trabzon),()-AK Partili Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kömürcüler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Sağıroğlu, "Bu kadar hızlı büyüyen ve gelişen ilçenin yeniden iktidar gücüne ihtiyacı var" dedi.

Ak Parti'nin Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, dün akşam AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur, MHP İlçe Başkanı Osman Salih Dilaveroğlu ve teşkilat mensupları ile birlikte Kömürcüler Mahallesi’ne giderek, vatandaşlarla bir araya geldi.

‘TEK DERDİM YOMRA’

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemine değinen İbrahim Sağıroğlu, seçimin Türkiye’nin ileri gitme seçimi olduğunu söyledi. Sağıroğlu, “31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler başkanlık seçimlerinden sonra Türkiye’nin ileriye doğru gitme seçimidir. Diğer partiden aday olan arkadaşımız beyanatlar veriyor, ‘Benim rakibim AK Parti değil, İbrahim Sağıroğlu’dur’ diye. Ben İbrahim Sağıroğlu olarak hem AK Parti’nin adayıyım, hem de Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayıyım. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yolumuza devam ediyoruz. Her iki partinin mensupları da seçmenleriyle, üyeleriyle beraber birbirimize sarılıp sımsıkı yolumuza devam ediyoruz. Benim şahıslarla işim olmaz benim tek derdim Yomra’dır. Benim vatandaşımı bu tür akıl oyunları ile kandıramazsınız” dedi.

‘SÜRPRİZ PROJELERİMİZ DE VAR'

Yomra’nın Trabzon’un parlayan yıldızı olduğunu söyleyen İbrahim Sağıroğlu, Yomra’nın iktidar gücüne ihtiyacı olduğunu da belirtti. Sağıroğlu, “Yomra’mız günden güne büyüyerek Trabzon’un parlayan yıldızı olmuş bir ilçedir. Bu kadar hızlı büyüyen ve gelişen ilçenin yeniden iktidar gücüne ihtiyacı var. Bildiğiniz üzere ben iki dönem muhalefetten belediye başkanlığı yaptım. Muhalefetten belediye başkanlığı yapmanın ne olduğunu ben iyi bilirim. Kolay iş değildir. Biz bu iki dönemde gönüllere girdik ancak ilçemize mega proje kazandıramadık. İktidar dönemimizde ise mega projelerimizin alt yapısını tamamladık. Eski Oymalı Caddemizi kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırarak orada yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Kent Meydanı projemiz için gerekli alanda yıkım işlemini bitirdik. Çok yakın zaman içinde projemizi siz değerli vatandaşlarımızla paylaşacağız. Öte yandan 15 Temmuz Millet Kıraathanemiz için uçağımızın projesini hazırladık. Bu projemizin startını da bir kaç ay içerisinde veriyoruz. Yomra için projeler saymakla bitmez. Bu projelerimizin içerisinde Türkiye’de emsali olmayan sürpriz projelerimizde var. Bunları da en yakın zamanda açıklayacağız. Hiç merakınız olmasın Yomra’mız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhur ittifakı ile Yomra’mızda yeniden tarih yazmak için desteğinize ihtiyacımız var. Destek sizden, hizmet bizden” diye konuştu.