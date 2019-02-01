Sağıroğlu: Projelerin takipçisi olacağız

YOMRA(Trabzon),()-YOMRA Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek, Kaşüstü 'dal-çık' projesi ve Özdil-Oymalı-Yağmurdere grup yolu çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ve Belediye meclis üyesi Hasan Dilaveroğlu ile birlikte, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret etti. Aday tanıtım töreni için başkent Ankara’ya giden başkan İbrahim Sağıroğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek, Kaşüstü'nde yapımı süren 'dal-çık' projesi ile Özdil-Oymalı-Yağmurdere grup yolu ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulundu.

‘KENT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE’

Kaşüstü'ndeki 'dal-çık' projesinin Trabzon için çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Sağıroğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nun çalışmaları titizlikle takip ettiğini belirtti. Sağıroğlu, “Projelerle ilgili, fikir alışverişinde bulunduk. Genel müdürümüz, her iki projeyi de titizlikle takip ediyor. 24 saat esası ile birlikte çalışmaların devam ettiği 'dal-çık' projemizi en kısa süre içerisinde bitirip, hizmete sunulacağının bilgisini aldık. Özdil-Oymalı-Yağmurdere Grup yolumuz ile ilgili olarak da; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turan’ın yurt dışında olması nedeniyle dönüşünde bizzat kendisiyle görüşerek, ek ödeme çıkartıp yeniden çalışmalara devam edeceğini bizlere iletti” dedi.