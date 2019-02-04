YOMRA(Trabzon),()-AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, ziyaretlerini sürdürüyor. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde bir dönem daha destek sözü isteyen Sağıroğlu, "Makam kapım ardına kadar açık, telefonum ise 24 saat hizmetinizdedir" dedi.

AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, dün İlçe Başkanı Avni Adanur ile birlikte gittiği Kıratlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde bir dönem daha destek sözü isteyen Sağıroğlu, “Benim sizlere kendimi tanıtmama gerek yok. Sizler beni gayet iyi tanıyorsunuz. Makam kapım ardına kadar açık, telefonum ise 24 saat hizmetinizdedir. Acılı gününüzde, mutlu gününüzde, bana ihtiyacınız olduğu her zaman yanınızda olmaya çalıştım. Bunun yanı sıra, belediye hizmeti olarak betonlamada, asfaltlamada ve ham yol konusunda önemli işlere imza attık. Belediye binamızı yenileyerek modern bir hale getirdik. Kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte eski oymalı caddemizi kirli görüntüsünden kurtardık. Bunun yanında ilçemize birçok devlet yatırımı kazandırdık” dedi.

'GÜZEL PROJELERİMİZ VAR'

Önlerinde güzel projeler olacağını aktaran Başkan Sağıroğlu, bu projeleri hayata geçirmek için de desteğe ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Sağıroğlu, "Görevde bulunduğumuz süre içerisinde ilçemize birçok hizmet kazandırdık ancak, mega proje anlamında bir hizmeti siz değerli vatandaşlarımıza sunamadık. Bu bir gerçek. Sanmayın ki; biz kendimizi eleştirmiyoruz. Kendimizi de eleştiriyoruz. Kendimizi eleştiremezsek zaten başarılı olma gibi bir şansımız yok. Bu bağlamda önümüzde güzel projelerimiz var. Bu projelerimiz ilçemize değer kazandıracak. Sahil dolgu alanı, kent meydanı ve 15 Temmuz Millet Kıraathanesi projelerimiz ilçemizin sosyal donatı hasretini sona erdirecek. Büyük bir eksikliği gidermiş olacak. Bu projelerimizi hayata geçirmek içinde sizlerin desteğine ihtiyacımız var" diyerek destek verenlere teşekkür etti.