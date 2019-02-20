Sağıroğlu: Kent meydanı projemizi yeni dönemde hayata geçireceğiz

YOMRA(Trabzon),()-AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, ilçede buluştuğu gençlere, projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Sağıroğlu, “Yomra’mızın en önemli eksikliklerinden biri olan kent meydanı projemizi yeni dönemde hayata geçireceğiz. Tek derdimiz Yomra. Projelerimizin hayata geçmesi için iktidar desteği şart” dedi.

AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu dün akşam, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının organize ettiği programda Namık Kemal Mahallesi’nde, gençlerle akşam yemeğinde buluştu. Başkan adayı Sağıroğlu, gençlere yaptığı konuşmada yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler de verdi.

'İKTİDAR DESTEĞİ ŞART’

İbrahim Sağıroğlu, görevde bulunduğu süre içerisinde belediye olarak her türlü hizmeti sağlamaya çalıştıklarını fakat mega projeler noktasında da eksik kaldıklarını söyleyerek, yeni dönemde bu mega projelerin ise hayata geçirileceği sözünü verdi. Sağıroğlu, “5 yıl boyunca sizlere her türlü hizmeti getirdiğimizi ancak mega proje kapsamında bir hizmeti gerçekleştiremediğimizi sizlere söyledik, durduk. Bu bir öz eleştiridir, yeni dönemde hedeflediğimiz en önemli projelerimizden bir tanesi 20 bin metre karelik alanda gerçekleştirilecek olan kent meydanı projemiz. Yomra Belediyesi olarak 15 milyon TL vererek kamulaştırdığımız alanda Yomra’mızın en önemli eksikliklerinden biri olan kent meydanı projemizi yeni dönemde hayata geçireceğiz. Kent meydanımızla birlikte ilçemizin en büyük sorunu olan otopark sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. Nasıl olacak bu? Kent Meydanı projemizin alt kısmında 5 bin araçlık bir otoparkla bu işi çözmüş olacağız. Ayrıca bu alanda 15 Temmuz Millet Kıraathanesi ve Restoranı olarak hayata geçireceğimiz uçak projemizde hazır. Uçağımızı bu ay içerisinde havaya kaldırarak çalışmalara başlıyoruz. Bizim tek derdimiz Yomra. Bu tür projelerimizin hayata geçmesi için iktidar desteği şart” dedi.