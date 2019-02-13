Sağıroğlu: Kadınlarımız baş tacımızdır

YOMRA(Trabzon),() - AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kıratlı Mahallesi'nde kadın kollarınca düzenlenen toplantıda elleriyle çay ikramında bulunduğu kadınlara seslenen Sağıroğlu, "Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Sizlerin talepleri bizim için önceliklidir. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum" dedi.

AK Parti Yomra Belediye Başkan Adayı İbrahim Sağıroğlu, seçim çalışmaları kapsamında bir süre önce başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan adayı Sağıroğlu, Kıratlı Mahallesi’nde kadın kolları tarafından düzenlenen toplantıya katıldı, kadınların talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıya, başkan adayı İbrahim Sağıroğlu’nun yanı sıra ilçe Başkanı Avni Adanur, Kadın Kolları Başkanı Zeliha Aktürk, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda, çay ikramında bulunduğu kadınlara seslenen Sağıroğlu, “Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Sizlerin talepleri bizim için önceliklidir. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum. Buralara kendimi size anlatmaya gelmedim; sizler beni, bizleri gayet iyi tanıyorsunuz. Biz sizleri sadece seçim arifelerinde ziyaret etmiyoruz. Hep buradayız. Bizler sizlerin acısında, mutluluğunda, bize ihtiyacınız olduğunuz her anda buradayız” dedi.

'PROJELERİMİZİ HAZIRLADIK'

Önlerince güzel projeler olduğunu kaydeden Başkan Sağıroğlu, "Görevde bulunduğumuz süre içerisinde ilçemize birçok hizmet kazandırdık, ancak mega proje anlamında bir hizmeti siz değerli vatandaşlarımıza sunamadık. Sanmayın ki biz kendimizi eleştirmiyoruz. Kendimizi de eleştiriyoruz. Kendimizi eleştiremezsek zaten başarılı olma gibi bir şansımız yok. Bu bağlamda önümüzde güzel projelerimiz var. Bu projelerimiz, ilçemize değer kazandıracak projelerdir. Sahil dolgu alanı, kent meydanı ve 15 Temmuz Millet Kıraathanesi gibi büyük projeler. Bu projelerimiz, ilçemizin sosyal donatı hasretini sona erdirecek. Projelerimizi hayata geçirmek içinde sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kıratlı bizlere her zaman destek vermiştir. Yine vereceğinden kuşkumuz yok. 'Tevazu, samimiyet ve gayret ile durmak yok yola devam' diyoruz.” diye konuştu.