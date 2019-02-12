Sağıroğlu: Hayal gücü değil, iktidar gücü lazım

AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, "Ucuz siyaseti bırakın. Milliyetçi ayaklarla kimseyi kandıramazsınız. Yomra’mızın hayal gücüne değil, iktidar gücüne ihtiyacı var” dedi.

AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, İyi Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık’ın iddialarına ilişkin konuştu. Ucuz siyasetin bırakılması gerektiğini vurgulayan Sağıroğlu, “Makama sahip olmak için parti değiştirdiğimi iddia edenler yanılıyor. Benim bir korkum olsaydı en güçlü olduklarında karşılarına çıkmaz, bırakıp kaçardım. Başarımı hazmedemeyenler, ayda bir kulvar değiştirip farklı mercilerden karşıma çıkıyor. Ucuz siyaseti bırakın. Milliyetçi ayaklarla kimseyi kandıramazsınız. Yomra’mızın hayal gücüne değil, iktidar gücüne ihtiyacı var” dedi.

'KOLTUK SEVDAM HİÇ OLMADI'

'Benim tek derdim Yomra’dır' diyen Sağıroğlu, “Beni tanıyanlar gayet iyi bilir, makam sevdalığımın olmadığını. Beni tanımıyorlarsa da sorsun öğrensinler. Benim makamla, koltukla işim olmaz. Benim tek derdim Yomra’dır. Ben Yomra’ma hizmet için partimi değiştirdim. İktidar desteği ile birlikte Yomra’mıza neler kazandırabiliriz diye AK Parti’ye geçtim. Yomra’mızın geleceği için doğru zamanda doğru bir hamle yaptığımı düşünüyorum. Bu hamlemde meyve vermeye başladı. Kısa süre içerisinde de yatırımları ilçemize kazandırdık” diye konuştu.

'BU GÖNÜLLERE MAZHAR OLDUK'

Milletin sevgisi ve desteği ile birlikte tüm engelleri tek tek aştıklarını kaydeden Sağıroğlu, şunları söyledi:

“Yaptığımız hizmetler ortada. Görmek isteyen gayet iyi görüyor. Görmeyene diyecek tek sözüm Allah yukarıda. Biz yaptıklarımızla milletimizin dualarıyla bugünlere geldik. Biz milletimize gönlümüzü, evimizi, soframızı açtık. Onlar bu samimi duyguları bilmez, hissedemezler. Bu aziz milletin gönlünde taht kurmak öyle kolay iş değildir. Biz bu gönüllere mazhar olduk”

'HDP İLE YAPACAĞINIZ PROJELERİ AÇIKLAYIN'

Mega projelerin hazır olduğunu vurgulayan Sağıroğlu, “Arkadaşlarımız siyasette yeni olduğu için muhalefetten belediye başkanlığının ne olduğunu bilmezler, tahmin bile edemezler. Yomra’nın muhalefetle kaybedecek zamanı yok. Vatandaşımız da her şeyin farkında. Benim projelerim hazır. Çok yakında tek tek açıklayacağız. Siz Yomra’mıza HDP ile İyi Parti ortaklığında yapacağınız projelerinizi açıklayın" diyerek sözlerini tamamladı.