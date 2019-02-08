Sağıroğlu: Bu seçim Türkiye'nin beka seçimidir

YOMRA/TRABZON,()-AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Çamlıyurt, Kılıçlı, Tandırlı ve Maden mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Sağıroğlu, "Bu seçim benimle ya da karşıdaki adayın seçimi değildir. Bu seçim Türkiye’nin beka seçimidir. Ülkemizin ve Yomra’mızın geleceği için sizlerden Cumhur ittifakına destek bekliyoruz” dedi.

AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan adayı Sağıroğlu bugün de, İlçe Başkanı Avni Adanur ve teşkilat mensupları ile birlikte Çamlıyurt, Kılıçlı, Tandırlı ve Maden mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gittiği mahallelerde vatandaşlara seslenen Sağıroğlu, “Buralara kendimi size anlatmaya gelmedim. Sizler beni, bizleri gayet iyi tanıyorsunuz. Biz sizleri sadece seçim arifelerinde ziyaret etmiyoruz, bizler hep buralardayız. Diğerleri gibi buralara beş yılda bir boy göstermeye gelmiyoruz. Bizler sizlerin acısında, mutluluğunda, bize ihtiyacınız olduğunuz her anda buralardayız. Burada yoksak ta telefonun ucundayız” dedi.

'MİLLİYETÇİ OLAN HDP İLE ORTAKLIK YAPMAZ'

Bu seçimin Türkiye’nin beka seçimi olduğunu kaydeden Sağıroğlu "Gelip sizlere hikâyeler anlatılıyor; 'yok ben Yomra’nın ortak adayıyım. Partiler üstüyüm' diye. Sen hangi siyasi partinin adayısın? Sen niye partinin adını hiçbir yerde kullanamıyorsun? Çünkü partinizin ortağı olan HDP grup başkanvekili dedi ki; 'HDP olarak bizler birçok büyükşehirde olmak üzere aday çıkarmayacağız. Oylarımızla İYİ Parti’nin adaylarını destekleyeceğiz' Senin partin Türkiye genelinde PKK ile ittifak yapacak sende buralara gelip milliyetçilik naraları atacaksın. Benim vatandaşım bunu unutmaz, hesabını sorar. Yomra ilçesi olarak milliyetçi bir ilçeyiz. Biz her zaman PKK’nın karşısında dimdik durmuş, askerlerimize ve polislerimize her zaman sahip çıkmışızdır. En büyük örneğini de 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkarak verdik. Bu seçim benimle ya da karşıdaki adayın seçimi değildir. Bu seçim Türkiye’nin beka seçimidir. Ülkemizin ve Yomra’mızın geleceği için sizlerden Cumhur ittifakına destek bekliyoruz” diye konuştu.