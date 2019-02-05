YOMRA/TRABZON,()-AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçede esnaflarla bir araya gelen Sağıroğlu,, "Bizim gayretimiz hizmet gayreti, Yomra’ya daha fazla hizmet getirebilme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Ak Parti'nin Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Yomra ilçe teşkilatı mensupları ve partililer ile birlikte Kaşüstü Mahallesi’nde esnaflarla bir araya geldi. Esnafları iş yerlerinde ziyaret eden Sağıroğlu, kendilerinin taleplerini dinleyerek, seçimlerde kendisini ve partisini desteklemelerini istedi.

‘BİZİM GAYRETİMİZ HİZMET GAYRETİ’

Yomra’nın Trabzon’un parlayan yıldızı olduğunu ifade eden İbrahim Sağıroğlu, mega projelerin bir bir hayata geçtiğini söyledi. Sağıroğlu, “3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum ve milletimize ne söz verdiysek, fazlasını yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu dönem Ak Parti Belediyeciliği ile Yomra’mızı buluşturduğumuzdan, mega projelerimiz bir bir hayata geçiyor. Yomra Trabzon’un parlayan yıldızı, incisi haline geldi. Bu projelerimiz ile birlikte bunu taçlandırdığımız zaman Yomra’mız şaha kalkmıştı ve biz bundan sonra daha da ileriye taşıyacağız. Bizim gayretimiz hizmet gayreti, Yomra’ya daha fazla hizmeti nasıl getirebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Bu yüzden vatandaşlardan şunu istiyorum, şu yada bu sebeple kırgınlıklarınızı, kızgınlıklarınızı bir kenara bırakıp, Türkiye’nin gelişmesi için, Yomra’mızın daha fazla gelişmesi için, daha fazla istihdam alanlarının oluşturulması için bize destek olsunlar” dedi.