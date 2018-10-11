Sağır, görevinden istifa etti

TÜRK Hava Kurumu (THK) Nizip Şube Başkanı Halil Sağır, görevinden istifa ettiğini söyledi.

2014 yılından bu yana THK Nizip Şube Başkanı olarak görev yapan Sağır, istifa ettiğini açıkladı. Sağır, görev süresince çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "6 yıl içerisinde Nizip ilçemizde sosyal, kültürel ve yardım faaliyetlerinde bulunarak Nizip ilçemizde bulunan ve yaşayan insanların THK'ya bakış açılarını değiştirerek THK'nın yalnızca deri ve bağış toplayan bir kurum imajını değiştirdik. Sıcak ve samimi ilişkilerde bulunarak, bundan önceki toplanan deri bağışının 4 katından daha fazla deri toplar duruma getirdik. Kurban Bayramı'nda maliyeti düşürmek ve THK'ya daha fazla kar sağlamak amacı ile Nizip’in birçok yerinde deri toplamak için sabit nokta belirleyip, deri toplama faaliyetinde bulunduk. Bu sabit noktada durup çalışan yardıma muhtaç gençlerimizi görevlendirip çalıştırarak maddi ve manevi gönüllerini aldık" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×