Sağanak altında birincilik mücadelesi verdiler

MERSİN, () - MERSİN'de düzenlenen, 'Mersin'in Kurtuluşu Halka Açık Bisiklet Yarışı'na katılanlar yağmur altında birincilik mücadelesi verdi.

Valilik himayesinde, Bisikletli Gezginler Derneği ve Mersin Bisiklet Derneği'nin katkıları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 10 kategoride gerçekleşen yarışlara toplam 33 bisikletçi katıldı. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Galatasaray Meydanı'ndan startı verilen yarışta PTT ve Babil Kavşağı arasındaki 2 kilometrelik parkurda 10 tur atan bisikletçiler, sağanak yağmura rağmen birinci olabilmek için mücadele etti. Dereceye giren sporcular madalya ile ödülendirildi.



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