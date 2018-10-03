Safranda hedef Avrupa standardı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, safran bitkisinin üretimi ve tanıtımını yaygınlaştırmak istediklerini, hedeflerinin yeni nesiller için bu bitkiyi Avrupa standardına göre bölge üretimine taşımaktır olduğunu söyledi.

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Karabük'te 2017 yılında 12 çiftçinin toplam 21 dekar alanda safran yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "2018 yılında uygulanan projeler ile bu alan yaklaşık 25 dekar alana ulaşmıştır. Geçmiş yıllarda uygulanan üretim alanlarının geliştirilmesi projelerine ek olarak bu yıldan itibaren, üretim materyallerini artırılması, üretim tekniklerinin modernizasyonu gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır." dedi..

2017 yılında Safranbolu'da 2 çiftçiye yönelik 1,5 dekar alanda safran üretimini geliştirme projesi uygulandığını açıklayan Şahin, "Ayrıca Safranbolu ilçesi Yazıköy Köyü'nde farklı üretim teknikleri kullanılarak soğan çapı, çiçek veriminin artırılması ve safran tarımında önemli bir yetiştirme sorunu olan yabancı ot kontrolünün sağlanması amacını güden 4 tekerrürlü deneme parseli oluşturulmuştur. 2018 yılında da Bakanlığımız, Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında 'Safran Anayurdunda Yeniden Doğuyor' isimli projemiz desteklenmiş ve Safranbolu ilçemiz Aşağı Danaköy, Yazıköy ve Gündoğan köylerinde 3 üreticimize toplam 2,5 dekar alanda safran soğanı yetiştirme amaçlı demonstrasyon alanları oluşturulmuştur. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 1 adet genç çiftçimize toplam 1650 metrekare alanda safran üretimi desteği verilmiştir." diye konuştu.

Şahin, 'Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran' projesiyle hedeflerinin safran bitkisinin üretimini ve tanıtımını yaygınlaştırmanın yanında, makineleşme ile iş gücünü ve maliyeti azaltarak, kaliteli ürün alınabileceğini üreticiye göstermek, yeni nesiller için bu bitkiyi Avrupa standardına göre bölge üretimine taşımak olduğunu söyledi.