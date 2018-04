Safranbolu'da her öğretmen ve öğrenci için fidan

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),() - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 'Çocuklar ve Fidanlar Büyüyor Projesi' kapsamında ilçedeki her öğrenci ve öğretmen için fidan dikildi.



Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen proje çerçevesinde Karabük-Bartın Karayolu üzeri Beştepeler mevkiİnde tören düzenlenerek, fidanlar dikildi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, ilçedeki her öğrenci için 10 bin 170 fidan dikme kararı aldıklarını, daha sonra öğretmenleri de ekleyerek bu sayıyı 11 bine yükselttiklerini söyledi. Bundan sonra da okula başlayan her öğrenci için fidan dikmeye devam edeceklerini belirten Ürkmezer, "Bizim inancımız gereği, doğaya, çevreye saygı duymakla kendimizi mükellef sayıyoruz. İçinde yetiştiğimiz millette bu kültüre haiz bir millet. Atalarımız bulundukları her alanı yeşillendirmeye çaba göstermiştir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Atatürk Orman Çiftliğini' kurarak ağaçlandırma ve fidan dikmeye ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Son 15 yılda milyarlarca fidanı toprakla buluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2018-2023 Fidanlar Toprakla Buluşuyor Projesinin bir ayağını da biz burada uygulamaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.