Şafak-Güzeloba-Altınova seferleri başladı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nin merkeze ulaşımını sağlayan TCDA49A hattını, ÜA26 ve LF10 hatları ile güçlendirip güzergâhını genişletti. Yeni hatlarla Şafak Mahallesi'nin Güzeloba ve Kepez Devlet Hastanesi'ne kadar erişimi sağlanmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5022 Sokak'ta yaşayan vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine iki yeni hattı sisteme ekleyerek bölgenin ulaşım ağını genişletti. ÜA26 ve LF10 hatları ile artık vatandaşların Şafak Mahallesi'nden Güzeloba, Kepez Devlet Hastanesi ve Altınova'ya kadar rahatlıkla tek araçla ulaşımları sağlanıyor. ÜA26 hattı ile Şafak, Ünsal, Göçerler, Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediyesi, Kepez Devlet Hastanesi, Yeni Hal ve Altınova arasında ulaşım mümkün hale geldi. LF10 hattı ise Kültür Mahallesi, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi, Doğu Garajı, Laura, ve Güzeloba bölgesine erişim sağlayacak.

YENİ HATLAR SEVİNÇ YARATTI

Daha önce mahalleye sadece 30 dakikada bir Konuksever ve Teomanpaşa'ya kadar sefer yapan TCDA49A hattı hizmet veriyordu. Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği düzenli ulaşım seferlerinin başlaması vatandaşlarda büyük sevinçle karşılandı.

MAHALLE GÖÇ VERİYORDU

Yıllardır yaşanan ulaşım sıkıntısı yüzünden mahallenin göç verdiğini söyleyen mahalle sakini Akile Erdoğan, "30 yıldır aynı mahallede yaşıyorum. Ulaşım sorunumuz yüzünden insanlar mahallelerini terk etti gitti. İşe giden kadınlarımız, okula giden çocuklarımız çok zorluk çekiyordu. Derdimizi Büyükşehir Belediyemize anlattık sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Şu an 3 hat hizmet veriyor. Artık çok şükür hastanelere de Uncalı'ya da rahatça gidebileceğiz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Akile Erdoğan, yeni ulaşım seferlerinin mutluluğunu otobüs şoförü ile öz çekim yaparak kutladı.

'BAŞKANA ÇIKMADAN İŞİMİZ ÇÖZÜLDÜ'

Şafak Mahallesi Muhtarı Yılmaz Gökçe, yeni eklenen hatlarla birlikte vatandaşların artık istedikleri yere gidebileceklerini ifade ederek, "Daha önceleri ulaşımda mağdur durumdaydık. Buralara ulaşım zor olduğu için insanlar mahalleden adeta kaçıyordu başka yerlere gidiyorlardı. Ama artık bu sorunumuz çözüldü. Allah Büyükşehir Belediyesi'nden razı olsun" dedi

"Sorunları çözen bir belediyenin arkamızda olduğunu gördük" diyen muhtar azası Ümit Yıldız ise "Mahallemizin ulaşımla ilgili yaşadığı sorunları Ulaşım Dairesi'ndeki yetkililere anlattık. Hemen ilgilenip konuyu çözdüler. Sorunları çözen bir belediyenin arkamızda olduğunu gördük. Mahallemizdeki en sorunlu bölge burasıydı. Artık 3 tane hattımız 5022 Sokak'tan geçmekte. Mahalle sakinlerimiz düzenli ve güzergâhı genişletilen seferlerden oldukça memnun" diye konuştu.

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