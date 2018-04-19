Sadık Akçay’dan amatör balıkçılara uyarı

TEKİRDAĞ'da Malkara Av Hayvanları ve Su Ürünleri Derneği Başkanı Akçay, 12 santim altında yakalanan balıkların zarar verilmeden yeniden suya salınması gerektiğini söyledi.

Sadık Akçay konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Üyelerimiz ve amatör olta balıkçıları için amatör balıkçılık belgesinin derneğimiz tarafından çıkarıldığını belirtmek isterim. Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneğimiz Malkara’da faaliyet göstermektedir. Amatör Balıkçılık 1380 sayılı su ürünleri kanununu yönetmeliğine göre düzenlenmektedir. Amatör balıkçılık sadece zamanı spor yoluyla değerlendirme ve spor veya dinlenme amacıyla yapılan maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık ve etkinliğinin adıdır. İç sularda orman içi göllere çırpma, çarpma ve bırakma, olta birden fazla iğneyle donatılmış küspe, su altı tüfeği, zıpkın ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. İlçemiz baraj, gölet ve akarsularında sazan balığı, testere balığı, tatlı su kefalı, kızılkanat, söğüt balığı amatör balıkçılar tarafından avlanılmaktadır. Derneğimizin faaliyetleri amatör balıkçılığın belli kurallar içerisinde kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Amatör Balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek su ürünleri nesillerini devam ettirebilmeleri için üremelerini sağlamak, boyu 12 santimi geçmeyen ve yakalanan balığa zarar vermemek ve sağlıklı ve canlı olarak suya iadesi gibi temel prensipleri içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini derneğimiz gayelerine uygun dayanışmayı ve uyumluluğu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kanun ve nizamlara saygılı kalmak şartıyla su ürünleri nesillerini çoğaltmak, korumak ve geliştirmektir. Ve avlanılması tamamen yasaklandığı iç sular Ergene nehri ve Çorlu deresidir. Amatör balıkçılıkta kurallara uymayanlar hakkında 1380 sayılı su ürünleri kanununun 36 Maddesine göre idari para cezası verilir. Üyelerimizin de amatör balıkçılık yapan kişilerin daha geniş bilgi almaları için Malkara Av Hayvanları Su Ürünleri Koruma ve yaşatma Derneğine uğramaları rica olunur” dedi.