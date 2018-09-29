Saçlarını kanser hastaları için bağışlayan öğrenciler, TBMM'de ağırlanacak

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'ın Efeler ilçesinde kanser hastaları için başlatılan etkinlikte saçlarını bağışlayan Hacı Celal Oto Ortaokulu öğrencisi 8 çocuğun TBMM'de konuk edileceğini söyledi.

Efeler ilçesinde 8 ortaokul öğrencisi, kanser hastalarına destek olmak için 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası kapsamında saçlarını bağışladı. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri ve ailelerini arayarak teşekkürlerini ileterek, tebrik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi çocukların Türkiye'nin güvencesi olduğunu vurgulayan Milletvekili Savaş, "Bu yavrularımız özene bezene uzattıkları o saçlarını, kanser hastaları için hiç düşünmeden bağışlayabilmiştir. Ben de kendilerine ve onları yetiştiren anne babalarına teşekkür ediyorum. Kendilerini ve ailelerini telefonla arayıp Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisimize davet ettim. İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte hayata geçireceğimiz bir programla Yüce Meclisimizin çatısı altında bu yavrularımızı ve ailelerini ağırlamaktan onur duyacağım. Çünkü milli egemenliğimizin teminatı bu çocuklarımızdır. 2023, 2053, 2071 Türkiye'si için ortaya konan o büyük irade, bu nesillere olan inançtır, güven duygusudur. Bu yavrularımızla ve onların aileleriyle ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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