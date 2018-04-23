Saçlarına makas değmeyen Baran 23 Nisan’ı kutladı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde doğduğundan bu yana saçlarına makas değmemiş olan 7 yaşındaki Baran da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladı.

Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan Baran, uzun saçlarıyla dikkat çekiyor. 7 yıl önce doğan Baran’ın babası oğlunun giderek uzayan saçlarını çok beğendi ve kestirmeye kıyamadı. Baran'ın boyu 1 metre 10 santimetreyi bulurken, saç uzunluğu ise 55 santimetreye ulaştı. Aile, eğitim-öğretim dönemi başladığında da Baran’ın saçlarını kestirmeye kıyamadı. İnegöl Fatih İlkokulu 1'inci sınıfta okuyan Baran’ın erkek olduğunu fark eden öğretmenleri ve arkadaşları bu duruma şaşırıyor.

23 NİSAN KUTLADI

İnegöl’ün dikkat çeken öğrencisi Baran, 23 Nisan törenlerinde gösterisiyle dikkatleri yine üzerine çekti. Okulun bahçesinde düzenlenen törende giydiği özel kıyafetle sınıftaki arkadaşlarıyla sahneye çıkan minik Baran'ın elindeki Türk bayrağıyla yaptığı gösteri büyük alkış aldı. Törene katılan Baran'ın annesi Hediye Barış, "4 çocuğumuz var. Baran 4 erkek evladımızın 3'üncüsü. Baran 7 yıl önce dünyaya geldi. 4 aylık olduğunda saçları çok güzel ve gürdü. Babası Osman Barış, çocuğumuzun saçlarını kestirmek istemedi. 2 yaşına geldi, saçlarının boyu iyice uzadı, kestirmeye kıyamadık. 7 yaşına geldi, ilkokulu başladı. Halen saçına makas değmedi. Okulun sevilen öğrencisi olan oğlumuz, bu gün de 23 Nisan törenlerinde gösteri yaptı. Ailecek çok mutluyuz” dedi.