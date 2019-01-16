Saç kesimlerinin geliri KİTVAK’a bağışlanacak

İZMİR Alsancak’ta bulunan bir kuaför salonu, saç kesim gelirlerini KİTVAK’a (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) bağışlamak üzere protokol imzaladı. Kampanya ile birlikte, salona saç kesimi için gelen müşteriler normal saç kesim bedelinin altında ödeme yapacak, bu bedel kampanya sonunda KİTVAK’a bağışlanarak onkoloji hastalarına umut olacak.

İzmir Alsancak’ta bulunan bir kadın- erkek kuaförü, müşterilerden saç kesim bedeli olarak aldıkları ücreti 1 ay boyunca KİTVAK’a (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) bağışlamak üzere protokol imzaladı. Uygulanacak çalışma ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında, salona saç kesimi için gelen müşterilerin normal saç kesim bedelinin altında ödeme yaparak, gelirin tamamının KİTVAK’a bağışlanacağı açıklandı. Onkoloji hasta ve yakınlarına umut olacak uygulama, 15 Ocak- 15 Şubat tarihleri boyunca sürecek. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, desteklerinden dolayı kuaför salonuna teşekkür ederek, uygulamanın farklı sektörlerde de İzmir’de artmasını istediklerini ifade etti. Uygulamayla birlikte İzmir’de yoğun talep olacağını ümit ettiğini belirten kuaför Yücel Eryılmaz ise, "Tedavi anlamında bir nebze katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Bu gelirlerin vakfa bağışlanmasının çok anlamlı olacağını düşündüm. 1 ay boyunca her saç kesiminin ücreti KİTVAK kutularına konulacak. Normalde saç kesim ücretimiz 130 TL, bu kampanyaya katılımın artması için 75 TL olarak fiyatı belirledik. Ne kadar fazla insana ulaşırsak o kadar iyi olacak. Bence uygulama örnek oluşturmalı. Bunun farklı sektörlerde de uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Bir örnek oluşturacaksa ne mutlu bize" dedi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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