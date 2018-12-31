Sabuna şekil veriyorlar

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi ile Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi'nce (AKHEM) açılan 'Dekoratif Mis Sabun' ve 'Jel Mum Yapımı' kurslarında sabun ve muma şekil veren kursiyerler, dekoratif süs ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Muratpaşa Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nce Soğuksu Mahallesi'ndeki merkeze açılan kursa, 70 kadın kursiyer katıldı. Kurs öğretmeni Sevgi Gülbitmez'in eğitmenliğinde devam eden kurslarda rendelenip yoğrularak şekil verilen doğal saf sabundan muz, elma, armut, şeftali, portakal, ayva, üzüm, kavun, karpuz gibi çeşitli meyve figürler, meyve sepetleri, ağaç süslemesi, hayvan figürleri ile kapı, duvar, buzdolabı süsleri üretiliyor.

MUMDAN SÜS EŞYASI

Son aşama da renklendirilip dekoratif süs ve hediyelik eşyaya dönüştürülen sabun çalışmasının yanında parafin kullanılan mum çalışmasında da eritilen mum kalıplara dökülüyor, oyma işlemi yapılarak şekillendiriliyor, üzerleri renklendirilip, süsleme yapılıyor.

AKHEM öğretmeni Sevgi Gülbitmez, "Sabun ve mum çalışmalarına genç ve yetişkinlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Kursumuzda sabun ve mumdan dekoratif süs eşyası üretmeyi öğrenen kursiyerlerimiz, evlerinde de üretim yaparak yakın çevrelerine satıyor, kermeslerde stant açıp para kazanıyor, aile ekonomilerine katkıda bulunuyor" dedi. Gülbitmez, kursiyerlerin sanat eserlerinin dönem sonunda açılacak sergide beğeniye sunulacağını da söyledi.

FOTOĞRAFLI