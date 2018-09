Sabancı ve Ortaylı, Göbeklitepe’yi gezdi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve derneğin Danışma Kurulu Başkanlığını yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Göbeklitepe gezisine eşlik etti.



Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve derneğin Danışma Kurulu Başkanlığını yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul gören ve UNESCO Dünya Kültürel mirasında yer alan Göbeklitepe’yi gezdi. Derneğin İsviçre, Vietnam, Singapur, Fransa ve İtalya'dan gelen konuklarının da bulunduğu heyette Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi eşlik etti. Gezinin ardından Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Beraberimizde Büyükelçiler var. Bazılarımız Göbeklitepe'yi ilk kez görme fırsatı buluyor. Dernek olarak Göbeklitepe hakkında raporlar hazırladık. UNESCO'daki listeye alınması için rapor tuttuk' dedi.Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise Göbeklitepe'nin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu ve ileriki dönemlerde alana çok büyük turist akını beklediklerini dile getirdi.

