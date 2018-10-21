Sabahattin Ali'yi, 111'inci doğum gününde anıldı

KARŞIYAKA Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz değerlerinden Sabahattin Ali’yi, 111’inci doğum gününde andı. ‘Sabahattin Ali 111 Yaşında’ başlıklı etkinlikte, Nebil Özgentürk’ün belgeseli duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ali ve Aysun Kocatepe çifti ise büyük ustanın şiirlerinden bestelenen şarkıları yorumladı.

Belgeselleriyle tanınan usta gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk’ün sunumunu üstlendiği anma gecesi, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve 1000'in üzerinde Karşıyakalı’nın katıldığı etkinlik, belgesel gösterimiyle başladı. Nebil Özgentürk’ün hazırladığı "Bir Sabahattin Ali Trajedisi: Kayıp Kemiklerin İzinde" isimli belgeselle, 1948 yılında faili meçhul cinayete kurban giden Sabahattin Ali’nin öyküsü konuklara aktarıldı. Etkinlikte ayrıca, geçtiğimiz gün aramızdan ayrılan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in de 10 dakikalık belgeseli izletildi. Duygu dolu anların yaşandığı belgesel gösteriminin ardından, Ali ve Aysun Kocatepe sahneye çıktı. Sanatçılar, Sabahattin Ali şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da ‘Leylim Ley’ türküsünde ünlü çifte eşlik etti. Gecenin finali ise İzmir Marşı ile yapıldı.

İZMİR, ()

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