Sabahattin Ali anılacak

TÜRK edebiyatının klasikleri arasına giren Kürk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf gibi pek çok önemli roman, öykü ve şiirin yazarı Sabahattin Ali, Karşıyaka'da anılacak. "Sabahattin Ali 111 Yaşında" başlıklı etkinlik, 19 Ekim Cuma günü saat 20.30'da, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin sunumunu, belgeselleriyle tanınan gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk yapacak. 1948 yılında faili meçhul cinayete kurban giden Sabahattin Ali'nin öyküsü, Özgentürk'ün hazırladığı "Bir Sabahattin Ali Trajedisi: Kayıp Kemiklerin İzinde" isimli belgesel ile konuklara aktarılacak. Belgesel gösteriminin ardından Ali ve Aysun Kocatepe muhteşem bir şiir ve müzik ziyafeti sunacak. Sanatçılar, Sabahattin Ali şiirleri üzerine Ali Kocatepe'nin bestelediği 'Meskenim Dağlar', 'Melankoli' ve 'Ben Sana Vurgunum' gibi eserleri ile sevilen şarkılarını seslendirecek. Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

İZMİR, ()

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