Saatcı: Çiftçimize kota uygulaması yapmayacağız

AMASYA Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, “Bu yılda hiçbir çiftçimize KOTA uygulaması yapmayacağız. Fabrikamıza alınacak tüm pancarların alımı A KOTASI üzerinden gerçekleşecek" dedi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı yaptığı yazılı açıklamada, çiftçiler için kota uygulamasının yapılmayacağını duyurdu. Saatcı, açıklamsında şunları söyledi:

“2018-2019 Kampanya döneminde şirketimiz dört İlde 217 köyde 4 bin 239 çiftçi ile sözleşme yaparak 756 bin ton taahhüt almış, 86 bin 800 dekar ekim yaptırmış ve 490 bin ton pancar tesellüm edilerek 453 bin 700 ton pancar satın aldı. Alınan bu pancardan 451 bin 500 ton pancar işlenerek 51 bin 100 ton şeker, 21 bin 100 ton melas, 145 bin ton yaş pancar küspesi üretildi. Toplam 115 milyon lira pancar bedeli oluşmuş ve bu tarihe kadar 71 milyon lira aynı ve nakdi avans ödenmiş yüzde 62’lik pancar bedelinden kalan 44 milyon liranın yüzde 38’i ise 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödenecek. Fabrikamıza alınacak tüm pancarların alımı A KOTASI üzerinden gerçekleşecek. Bu vesile ile şeker pancarı alım fiyatının 16 polar (şeker oranı) için 300 lira olarak belirlendi. şirketimize, çiftçilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diler, Tüm çiftçilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ederim."