Saatcı: Çiftçilerimizin pancar bedelini erken ödüyoruz

AMASYA Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, “Pancar bedelinin yüzde 28’lik bölümünden kalan 32 milyon liranın ödemelerine 13 Şubat tarihinden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimizin alacaklarını tüm Halk Bankası şubelerinden üreticilerimize ödeyeceğiz. " dedi.

Amasya Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 kampanya döneminde üreticilerden alınan 453 bin 700 ton pancardan kalan 32 milyon liralık bedelin 13 Şubat itibariyle ödenmeye başlanacağı belirtildi.Çiftçilerin alacağı 32 milyon pancar bedelini 13 Şubat itibariyle ödenmeye başlayacaklarını belirten Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, açıklamasında “2018-2019 kampanya döneminde şirketimiz dört ilde 217 köyde 4 bin 239 çiftçi ile sözleşme yaptık. Bu kapsamda çiftçilerimizden 756 bin ton taahhüt alınmış, 86 bin 800 dekar ekim yaptırılmıştır. Ekilen mahsulden çiftçilerimiz fabrikamıza 490 bin ton pancardan 453 bin 700 tonu satın almıştır. Toplam 115 milyon lira pancar bedeli oluşmuş ve bu tarihe kadar 83 milyon lira ayni ve nakdi avans olmak üzere yüzde 72’lik kısım ödenmiştir. Pancar bedelinin yüzde 28’lik bölümünden kalan 32 milyon liranın ödemelerine 13 Şubat tarihinden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimizin alacaklarını tüm Halk Bankası şubelerinden üreticilerimize ödeyeceğiz. Cefakar ve fedakar çiftçilerimize pancar bedellerini güle güle harcamalarını şahsım ve yönetim kurulu olarak temenni eder, yeni sezonda bol ürün ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.