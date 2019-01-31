'Rüzgarın hızı 100 km olursa dışarıdaki faaliyetleri durdurun' önerisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - METEOROLOJİ Antalya Bölge Müdürü Davut Öztürk, kuvvetli yağış ve rüzgar ile şimşeklerin hortumların habercisi olduğunu belirterek, 100 kilometrelik kuvvetli rüzgar uyarısı sonrasında dışarıdaki faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söyledi.

Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat yönetimindeki 2019 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısı, Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda katılımcılara bilgi veren Hamdi Bolat, 2018 yılında 762 projenin görüşüldüğünü, 386 projenin bittiğini, 281 projenin devam ettiğini, 29 projenin ihale aşamasında, 66 projenin de henüz başlamadığını söyledi. Projelerin parasal gerçekleşme oranının yüzde 77 olduğunu belirten Bolat, yatırımlarda ulaşım sektörünün birinci sırada, eğitimin ikinci, tarımın üçüncü sırada yer aldığını açıkladı.

'BU YAZ KURAKLIK TEHLİKESİ YOK'

Vali Yardımcısı Hamdi Bolat'ın ardından kurum müdürleri sunum yaparak kurul üyelerine bilgi verdi. Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, geçen yılın ekim- ocak dönemine göre yüzde 48'lik yağış artışı gerçekleştiğini söyledi. Geçen yılın ocak ayına göre ise bu yıl aynı dönemde kent merkezinde yüzde 80 oranında artan yağış olduğunu anlatan Öztürk, en fazla yağışın ise yüzde 229 oranında artan Serik'te olduğunu kaydetti. Bu yaz kuraklık tehlikesi olmadığına dikkati çeken Öztürk, Kemer'de 17 Aralık'ta metrekareye 491 kilo yağmur düştüğünü belirterek, bunun Türkiye rekoru olduğunu hatırlattı.

'100 KİLOMETRE HIZINDA RÜZGAR UYARISI VARSA'

Son günlerde oluşan hortumlarla ilgili bilgi veren Öztürk, Antalya'da 5 adet kuvvetli hortum oluştuğunu söyledi. 2010 yılından sonra hortum görülme sayısında net artış olduğunu kaydeden Öztürk, 2001-2018 yılları arasında Antalya'da 66 hortum görüldüğünü aktardı. Öztürk, "Hortumun oluşması için yoğun şimşek olması lazım. Kuvvetli yağış ve rüzgarın ardından hortum beklenebilir. 100 km hızında kuvvetli rüzgar uyarısı varsa, herkesin faaliyetlerini durdurması gerekiyor" dedi.

GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Bu haftaki meteorolojik bilgileri de veren Öztürk, bugün gece saatlerine kadar doğu ve batı ilçelerinde yağış olduğunu söyledi. Fırtına beklenmediğini anlatan Öztürk, "Salı akşamına kadar hava duruluyor ve güneş yüzünü gösterecek. Salı akşamından cumaya kadar ise yeni bir yağışlı sistem bölgemizi etkileyecek" diye konuştu.

'İYİ Kİ SERALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE NAYLONLAR VARDI'

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de kentin tarımı hakkında bilgi verdi. Türkiye'de örtü altı yetiştiriciliğinin yüzde 37'sinin Antalya'da olduğunu belirten Özen, Antalya'da en fazla domates üretildiğini söyledi. 2018 yılında 500 bin ton tarım ürünü ihracatı oluştuğunu ifade eden Özen, 391 milyon dolar tutarında gelir elde edildiğini söyledi. Hortumun tarım ürünlerine verdiği zararı da anlatan Özen, "Genelde seralarda neden naylon var diye eleştirilirdi. İyi ki cam seralar azmış, afet bunu bize gösterdi. Serik'te doludan kaynaklı cam seralar tamamen kırıldı. Hortum sonrası camlar daha fazla zarar görebilirdi. Seraların büyük kısmının naylon olmasının avantajını gördük" dedi.

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