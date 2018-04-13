Rusya’ya ayakkabı ihracatında yüzde 187’lik artış

TÜRKİYE'nin ayakkabı ihracatı, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 27’lik artışla 222 milyon dolardan 281 milyon dolara çıktı. Rusya’ya yapılan ayakkabı ihracatı ise yüzde 187’lik rekor artışla 18.4 milyon dolardan, 53 milyon dolara yükseldi.

Deri sektörünün toplam ihracatında ilk kez 2016 yılı sonunda yüzde 51’e ulaşan ayakkabı ihracatı, 2018 yılının Ocak-Mart döneminde ise; deri sektörünün 444 milyon dolarlık toplam ihracatından 281 milyon dolar ile yüzde 63’lük pay aldı. 2017 yılını 769 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bırakan Türk ayakkabı sektörü, 2018 yılının Ocak-Mart döneminde yakaladığı yüzde 27’lik artış hızını koruduğu takdirde, 2018 yılı sonunda ihracatını 1 milyar dolar bandına taşıyacak.

Türk ayakkabı sektörünün ihracatının 2002 yılında 131 milyon dolar seviyesinde iken, sonraki yıllarda sürekli artarak 2017 yılı sonunda 769 milyon dolara ulaştığına işaret eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko, deri ve deri ürünleri sektöründe yapılan her 3 dolarlık ihracatın 2 dolarını ayakkabı sektörünün yapar hale geldiğini kaydetti.

Ayakkabı ihracatının performansını değerlendiren Galiko, "1995’ten itibaren dünya deri ticaretinde ayakkabının payının yüzde 55 olduğunu ifade ettim. Türkiye’deki deri sektörünün en büyük hedefinin ayakkabı ihracatı olması gerektiğini belirttim. Nitekim, 1995 yılında deri ürünleri ihracatında yüzde 10 pay alan Türk ayakkabı sektörü, bugün yüzde 63’lük paya ulaştı. Bu rakamların daha yukarı çıkması mümkün. Türk ayakkabı sektörü 2018 yılı sonunda tek başına 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilecek güçte. Rusya ile siyasi ilişkiler düzeldikten sonra çok önemli partner olan Rusya’ya deri sektörünün her branşında atılıma gidildi. Siyasi ya da ekonomik bir kriz yaşamazsak Rusya’ya ihracatımız daha da artar" diye konuştu.

MOSKOVA’DA YILDA İKİ KEZ FUARA KATILINACAK

Türk ayakkabı sektörünün rahatlıkla her türlü çeşide ve kaliteye cevap verebileceğinin altını çizen Jak Galiko, en güçlü olduğu pazarların başında gelen Rusya’da konumunu güçlendirmek için yılda iki kez düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na katılma kararı aldıklarını ifade etti. Galiko, "Fuarlara devamlı katılım sağlamak başarı için büyük önem arz ediyor, fuarlara ısrarla katılan ihracatçılarımız orta ve uzun vadede kazanan olacaktır" dedi.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na 26 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında İzmir, İstanbul, Bursa ve Gaziantepli 27 Türk ayakkabı firmasının ilk kez katılım gösterdikleri bilgisini veren Galiko, fuarın ikincisinin 2018 yılı Ağustos ayında düzenleneceğini belirtti. Bu fuarın Türk ayakkabı ihracatçılarının Rusya’ya satışlarının artmasına büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

AYAKKABI İHRACATI EGE BÖLGESİ’NDE DE ZİRVEYE ÇIKTI

Ayakkabı ihracatı, 2018 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 27’lik artışla 281 milyon dolara ulaşarak Türkiye deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 63’ünü tek başına yapar hale gelirken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği üyelerinin ayakkabı ihracatı aynı dönemde yüzde 38’lik artışla 15 milyon dolardan, 21 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi’nden yapılan deri ve deri mamulleri ihracatında ayakkabı sektörünün payı ilk kez yüzde 49 seviyesine yükseldi.

İZMİR, ()

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