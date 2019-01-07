Rusya'dan Antalya'ya yerleşti

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - RUSYA'dan ailesiyle birlikte gelerek Antalya'ya yerleşen Maria Makevnina, Esline Ajans kadrosunda yerini aldı.

Ajans koordinatörü Fatmana Barut'un yakından ilgilendiği Makevnina, organizasyon ve defilelerde podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Maria'nın işini çok sevdiğini, özveriyle çalıştığını söyleyen Barut, "Ne anlatırsak çok kısa sürede hayata geçiriyor. Çok hızlı öğreniyor. Düzgün fiziği podyum mankeni olması için avantaj sağlıyor. Üzerindeki heyecanı ve podyum korkusunu yendiğinde defilelerin can alıcı yüzü olacak. Şimdilik işine alışmaya çalışıyor" dedi.

Ailesinden tam destek aldığını söyleyen Makevnina ise iyi yerlere gelmenin hayalini kurduğunu, başarmak için gece gündüz çalışacağını belirtti.

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