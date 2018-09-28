Ruslar, Türkiye’den narenciye ürünleri ve nar bekliyor

YAŞ meyve sebze sektörünün ihracatta lider pazarı Rusya Federasyonu’na sekiz aylık dönemde yaş meyve sebze ihracatı 410 milyon dolara ulaştı. Ruslar, narenciye sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye’den narenciye ürünleri ve nar istiyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, eylül ayı ile birlikte Hong Kong’tan başlattığı tanıtım atağını Rusya’da devam ettirdi. Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen World Food Moscow 2018 fuarına 22 metrekarelim bir stantla katılan Egeli ihracatçılar, Ruslar'a Türk yaş meyve sebzelerini ve mamullerini tanıttı. Narenciye ihracatının başlamak üzere olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya’dan narenciye ve nar ile ilgili yoğun talep aldıklarını söyledi. Türkiye’den Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının 2018 yılının Ocak- Ağustos döneminde yüzde 41’lik yükselişle 410 milyon doları aştığı bilgisini paylaşan Uçak, "Nektarin, kiraz, şeftali, çekirdeksiz sultani üzüm, domates, limon, kayısı, elma, çilek Rusya’ya ihracatta öne çıkan ürünlerimiz oldu. 2018 yılının kalan diliminde Narenciye, nar ve diğer ürünlerimizle yapacağımız ihracatla Rusya’ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı bekliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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