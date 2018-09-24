Ruslar, Türk lezzetleriyle buluştu

GAZİANTEP, () - TÜRKİYE'nin en önemli ihraç pazarlarımızdan biri olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen ve 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali yoğun ilgi gördü. Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu ve Konsey Başkanı Mahsum Altunkaya ilki Gana'da düzenlenen Türk Lezzetleri Festivali'nin ikinci ayağının Moskova'da yapıldığını ve sonraki durakların Çin, Cibuti ve Somali olacağını belirterek, "İhraç pazarlarımızı çeşitlendirmeye ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırmaya dönük çalışmalarımız büyük bir hızla devam edecektir" dedi.

TİM'a bağlı Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 'Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı' projesi kapsamında belirlenen beş hedef ülkeden birisi olan Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenlendi. TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, güçlü bir Türkiye ekonomisi için üretmek, istihdamı arttırmak ve ihracatı geliştirmek için dünyanın birçok ülkesinde tanıtım çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, "Türkiye ekonomisinin kalkınması ve gelişmesi için katma değeri yüksek ürünlere yönelerek üretmek, bütün sektörlerin Ar-Ge ve inovasyon ayaklarını güçlendirmek, tasarım ve dijital dönüşüme hazırlanmak ve dünya sanayisini yakından ilgilendiren endüstri 4.0'a geçiş sürecini hızlandırmak için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Sektörümüzle ilgili ihracatın arttırılması için yürüttüğümüz çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz projeleri her geçen gün arttırarak hayata geçirmekteyiz. Son olarak TİM'e Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 'Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi' kapsamında belirlediğimiz hedef ülkelerde Türk Lezzetleri Festivali gerçekleştiriyoruz. İlkini Gana'da yaptığımız festivalin ikincisini Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdik. Geçen ay ilk durak olarak Gana'da festivalimizi yapmıştık. Şimdi Rusya'da etkinliğimizi gerçekleştirdik. Moskova'da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenleyerek makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlarımızın tanıtımını sağladık. Bu kapsamda düzenlenen festivalde tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerle yapılmış yemeklerimizi Ruslara ikram ettik. Diğer taraftan Rus mutfak kültürünün önemli yemekleri bizim ürünlerimizle yapılarak yine Ruslara ikram edildi" diye konuştu.

Mahsum Altunkaya, uzun yıllardır sürdürülen çalışmalarda sadece ürün tanıtımı yapılmadığını, Türkiye'nin birçok konuda tanıtımının yapıldığı gibi gastronomiye de büyük katkılar sağlayan tanıtımlar gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizle yapılan yemeklerin profesyonel sunumlar eşliğinde dünyaya tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Burada hem ülkemizin geleneksel yemeklerinin tanıtımını yaparken tanıtım yaptığımız ülkelerde yaşayanların ülkemize gastronomi turizmi için gelmesinde de önemli ilkleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında Güneydoğulu ihracatçıları tarafından Moskova'da gerçekleştirilen Türk Lezzetleri Festivali büyük ilgi gördü. Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu ve Sektör Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, “Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor ve bizler bu ülkenin gelişmesi, kalkınması, sürdürülebilir güçlü bir ekonomiye kavuşması için var gücümüzle çalışmak, üretmek, istihdam yaratmak, ihracatımızı arttırmak zorundayız. Bu gün dünyanın birçok ülkesine Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen tarımsal ürünlerimizi ihraç ederek bu anlamdaki pazarlarda ki varlığımızı güçlendirmek, yeni pazar arayışımızı sürdürmekteyiz. TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle Birliğimiz bu yıl beş hedef ülke seçmiştir. Bu ülkelerde Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi'ni yürütüyoruz. Projenin 2. durağı olan Moskova'daki festivalde doğrudan nihai tüketiciye ulaşılırken yaklaşık on bin kişiye Türk mutfağının tanıtımını yaptığımız ürünlerinden yapılmış yemekler ikram edilmiştir. Diğer taraftan Rus yemek kültürünün önemli yemekleri de ünlü şefler tarafından bu ürünler kullanılarak yapılmış ve Rusların damak zevkine farklı bir lezzet kazandırılmıştır. Başarıyla geçen Moskova tanıtım faaliyetimiz önümüzdeki süreçte Somali, Çin ve Cibuti'de benzer etkinliklerle devam edecektir" diye konuştu.

Moskova'da düzenlenen Türk Lezzetleri Festivali kapsamında 18 Eylül Salı akşamı Rus ve Türk iş dünyası gala yemeğinde buluştu. Fuar alanına yakın bir otelde gerçekleştirilen ve önemli Rus iş kuruluşlarının yöneticilerinin de hazır bulunduğu etkinlik, yapılan konuşmalar ve ürünlerimizin tanıtıldığı kapsamlı bir sunumla başladı. Ardından Rus ve Türk işadamlarının ikili görüşmelerine geçildi. Oldukça verimli geçen görüşmelerin ardından verilen akşam yemeğinde konuklara makarna, kısır, mercimek çorbası, etli bulgur pilavı, yaprak sarması, bulgur tatlısı ikram edilirken ünlü şefler de Rus mutfağının önemli yemeklerini bulgurla yaparak Rus sanayici ve iş adamlarına ikram etti. Moskova'da düzenlenen ve büyük ilgi gören Türk Lezzetleri Festivali'nin önümüzdeki dönemler içerisinde GAİB tarafından hedef ülkeler olarak belirlenen Somali, Çin ve Cibuti'de düzenleneceği öğrenildi.

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