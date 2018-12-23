Rus ve Türk çocuklar noel eğlencesinde buluştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - RUSYA Dostluk ve Kültür Derneği üyesi anne ve çocukları, Antalya Akvaryum içersindeki Kar Dünyası'nda düzenlenen yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi.

Rus anneler ile çocuklarının yanı sıra Türk öğrencilerin katıldığı etkinlik, noel ağacının çevresinde devam etti. Noel Baba ve kızı 'Kar Kız'ı temsilen etkinliğe katılan iki animatör şarkılar söyleyip dans ederek çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Molalarda işletmenin içindeki kızak pistinde bot yardımıyla kayan çocuklara anneleri de eşlik etti.

Her yıl geleneksel olarak yılbaşı etkinliğini düzenlediklerini belirten Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sarokina, "Antalya'da yaşayan Ruslar olarak buradayız. Noel Baba nerede yaşıyorsa orada da kar vardır. Biz de yılbaşı etkinliğimizi üç yıldır burada yapıyoruz" dedi.

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