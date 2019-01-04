Rus turistler Mitya Fomin ile eğlendi

Levent YENİGÜN/KEMER, () - Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan Rus şarkıcı Mitya Fomin, yılbaşı tatili için bölgeye gelen Rus turistleri coşturdu.
Rus şarkıcı Mitya Fomin, Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Özellikle Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, pek çok albüme imza atan Altın Gramofon ödüllü Mitya Fomin, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Özellikle kadın hayranlarından yoğun ilgi gören Mitya Fomin, hareketli şarkılarının yanı sıra romantik şarkılarını da seslendirdi. Fomin, konser sırasında çocuk hayranlarını sahneye alarak şarkılarını onlarla söyledi.
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