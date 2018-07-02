Rus konuklardan Başkan Sözen'e ziyaret

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi tarafından 22 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Rusya- Türkiye Dostluk Günleri kapsamında Manavgat'a gelen konuklar Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i ziyaret etti.

Uluslararası Rusya- Türkiye Dostluk Günleri etkinliklerine katılan Rus ünlü sanatçılar ve festival ekibi, Başkan Şükrü Sözen'e ziyarette bulundu. Başkan Şükrü Sözen, "Burada olmanız bizim için çok güzel. Kendimizi şanslı kabul ediyoruz. Dünyanın birçok yerinden gelen bu kadar seçkin ve özel insanı ağırlamak Manavgat için bir şans. Sizin bize değil, bizim size teşekkür etmemiz lazım. Dünyada dostluğun, kardeşliğin, bir arada olmanın, barışın çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu tarz kültürel etkinlikler tüm bunları pekiştiriyor. Çocuklar işin içindeyse bu daha da güzel hale geliyor. Şuna inanıyorum, bizim bu güne kadar dünya olarak sağlayamadığımız o barış ortamını çocuklar sağlayacak" dedi.

Festivalleri, sanatı, müziği önemsediklerini aktaran Başkan Sözen, "Önemsiyoruz çünkü bu tarz etkinlikler bizleri bir araya getiriyor, hayal ettiğimiz o barış ortamını kuvvetlendiriyor. Bunu ilerleyen zamanda daha üst ölçekli etkinliklerimizin içine dahil edebiliriz. Manavgat halkı adına kendilerine burada olmalarından ve buraya katkı yapmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Misafirleri de Başkan Sözen'e kendilerini en güzel şekilde ağırladıkları için teşekkür etti. Ziyaret sonunda Rus heyet Başkan Sözen'e o da heyete hediye takdim etti.

FOTOĞRAFLI