Rumkale, su sporları yarışması nefes kesti

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalar nefes kesti. 5 kilometre açık su yüzme yarışması ve dragon bot yarışmasında toplam 800 sporcu, ipi göğüslemek için ter döktü. Yarışmalarda dereceye girenlere, madalya ve kupa verildi.

Festivalin şeref konuğu olan Türkiye’nin en yaşlı kadın yüzücüsü Fatma Nazan Göğen ile en yaşlı erkek yüzücü Levent Aksüt, festivale renk kattı. Sarılar Köyü-Rumkale arasındaki açık su yüzme yarışmalarına katılan yüzücüler, 5 kilometre kulaç attı, dayanıklılık testinden geçti. 12 gruptan oluşan erkekler ve 8 gruptan oluşan kadınlar dereceye girmek için Fırat’ın sıcak sularında amansız bir mücadeleye girişti.

Yarışma sonunda dereceye girenler ödüllerini törenle aldı.

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