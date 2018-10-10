Ruh Sağlığı Günü açıklaması

KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Kumluca'da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

'Farket Anla, Damgalama' sloganıyla yapılan programa Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, hastane doktorları ve hasta yakınları katıldı.

Kumluca Devlet Hastanesi ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Ulaş Yılmaz tarafından okunan basın açıklamasında, ilk amaçlarının gençlerin dayanıklılığını arttırmak olduğunu söyledi. İkinci önceliklerinin ise hastalıkların önlenmesi olduğunu vurgulayan Dr. Ulaş Yılmaz, "Gençlik döneminde yaygın olan kötü davranışlara özelikle madde ve tütün kullanımına bakıldığında tablo alarm düzeyine gelmiştir. İlkokul seviyesine inen madde kullanımı ve sigara bağımlılığı, artan intihar oranları çocuk ve ergen nüfus için kapsamlı faaliyetlerin yürütülmesini gerekli kılıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI