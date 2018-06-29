RTEÜ’de Rektör yardımcıları atandı

Arzu ERBAŞ/RİZE () - RİZE, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektör Yardımcıları belirlendi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bilgin’i Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yılmaz’ı sağlıktan sorumlu Rektör Yardımcısı olarak ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İshak Demir’i de eğitim ve öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak atadı.

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yanık, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne de Pazar Meslek Yüksekokulu Öğretim Öğretim Görevlisi Ahmet Midilli atandı.