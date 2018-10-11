RTEÜ'nün öğrenci sayısı 21 bin 114 oldu

Aytekin KALENDER/RİZE, () -RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Türkiye’de eğitim veren 157 üniversite arasında 56'ıncı sırada olduklarını belirterek, öğrenci sayılarının da 21 bin 114'e ulaştığını açıkladı.

2018-2019 yılının başlaması dolayısıyla yapılan toplantıda konuşan Karaman, “14 fakülte, 5 yüksek okul, 6 meslek yüksek okulu, 3 enstitü ile beraber akademik birimlerde 116 tane öğrenci alan programımızla hizmet vermekteyiz. Bu yıl üniversitemiz 21 bin 114 öğrenciye eğitim vermektedir. Akademik kadromuza baktığımız da 67’si profesör olmak üzere toplam 456 öğretim görevlisi 1076 akademik personelimiz mevcut. Kuruluşumuzdan bugüne kadar 12 yıllık dönemde akademik kadromuzun geliştiğini görüyoruz. 2018-2019 eğitim döneminde üniversitemize toplam kaydolan öğrenci sayısı 4 bin 447 oldu. Kuruluşunda daha çok ön lisans öğrenci ağırlıklı iken şu an ise lisan ağırlıklı bir üniversite haline geldik.” dedi.

‘157 ÜNİVERSİTE ARASINDA 56. SIRADAYIZ’

Türkiye’nin her ilinden öğrencilerin RTEÜ’yü seçtiğini belirten Karaman, “21 bin 114 öğrencinin 5 bin 900’ü Rize’den, 2 bin 500’ü komşu il Trabzon’dan olmak üzere 81 ilden tercih edilen bir üniversiteyiz. En az öğrencimiz olan il ise 10 öğrenci ile Tunceli’dir. Uluslararası öğrenci hem bizim için hem de Türk öğretimi için çok önemlidir. Bu alanda ise 459 öğrenci bünyemizde eğitim almaktadır. Azerbeycan’dan 108 öğrencimiz, Suriye’den 92, Gürcistan’dan 75, Türkmenistan’dan 61, Yemen’den 44 olmak üzere 42 farklı ülkeden öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Bunun daha çok artmasını önümüzdeki yıllarda arzu ediyoruz. Üniversitenin başarısını ölçen kuruluşların yaptıkları araştırmalarda Türkiye’de ki tüm üniversiteler sıralamasında 2018 yılı itibari ile 157 üniversite arasında 56. sıradayız. 108 devlet üniversitesi arasında ise 47. sıradayız.” diye konuştu.

‘1 YILDA 1 MİLYON HASTA BAKILDI’



RTEÜ Sağlık alanında da önemli bir hizmet verdiklerini de dile getiren Karaman şu bilgileri paylaştı:

“2017 rakamlarına bakıldığında RTEÜ Eğitim Araştırma Hastanesinde 1 milyonun üzerinde hasta bakılmıştır. Bölgemize önemli bir sağlık hizmeti veriyoruz. Bir diğer hizmet alanımız olan Diş Hekimliği Fakültesinde de geçen yıl 77 bin hastaya hizmet verdik. Türkiye’nin neresinde diş ile ilgili ne yapılıyorsa bizim fakültemizde de yapılıyor. Bu fakültemizin şu an ki fiziki şartları da zor. Yeni yapılan fakülte binası ile bu sorunu çözeceğiz. Daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu yıl üç yeni fakültemiz aktif oldu. Bunlara öğrenci aldık. Henüz öğrenci almayan iki fakültemiz var. Biri Hukuk Fakültemizi gelecek yıl aktif edeceğiz. Eczacılık fakültemizi de ardından aktif etmeyi planlıyoruz.”

‘RTEÜ TERCİH EDİLEN BİR ÜNİVERSİTE OLDU’

Tercih ve kayıt oranlarına bakıldığında yüzde 90 kayıt oranı ulaştıklarını kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

“2018 yılında 4 bin 447 öğrenci üniversitemize kayıt yaptırdı. Tercih ve kayıt oranlarında yüzde 90’lara ulaştık. Yüksek öğretimlerin boş kalması konusu medyada da yer aldı fakat bizim kontenjanlarımız yüzde 90 oranında doldu. Doluluk oranı açısında üniversitemiz bizden önce kurulan ve daha büyük şehirlerde olan Çanakkale, Selçuk, Manisa, Bolu, Pamukkale, KTÜ, Sivas, ve Zonguldak gibi üniversiteleri geride bırakmıştır. Bunun yanında yüksek puanlı öğrencilerin tercihi de üniversitemiz olmuştur. Türkiye genelinde bakıldığında 2 öğrencimiz ilk 500’e 24 öğrencimiz ilk 5 bine, 54 öğrencimiz ilk 10 bine 80 öğrencimiz ise ilk 20 bine girmişti. Bu öğrenciler üniversitemize kayıt yaptırmışlardır. Bunda vakfımızın da etkisi olmuştur. 176 öğrenciye vakfımız başarı bursu sağlamıştır.”

‘HEDEF EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK’

Temel hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan üniversiteyi tercih edilen bir üniversite haline getirmek olduklarına işaret eden Karaman “Geçmiş dönemde daha çok fiziki alt yapı, akademik kadro çalışmaları ile uğraştık ama yeni dönemde eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme kalitemizi daha da artırmak için uğraşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.