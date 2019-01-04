RTEÜ'de hamsi şenliği

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ) düzenlenen Hamsi Şenliği’nde, 2 saatte, 1 ton hamsi tüketildi.

RTEÜ Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Hamsi Şenliği’nde öğrenciler doyasıya eğlendi. Üniversitenin Merkez Kampüs Zihni Derin Yerleşkesinde tertip edilen şenliğe Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. Tulum eşliğinde oynanan horonla başlayan şenlikte yaklaşık 1 ton hamsi 2 saat içerisinde tüketildi. Izgaralarda pişirilen hamsiler afiyetle yenirken ilk kez hamsiyi tadanlar da oldu.

Yüzlerce öğrencinin katıldığı şenlikte unutulmaz anlar yaşanırken festivalin bu yıl final sınavları öncesi yapıldığını ifade eden RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman "Hamsi şöleniyle öğrencilerimizin sınav öncesi üzerlerindeki psikolojik baskıyı biraz olsun rahatlatmak ve mutlu olmalarını istedik. Böylece finallere stresten uzak girmelerini hedefledik. Çok keyifli bir etkinlik oldu. Ayrıca farklı kültür ve bölgelerden gelen öğrencilerimizde etkinliklerle Rize'ye uyum sorununu kısa sürede aştılar” dedi.

Öğrenci Konseyi Başkanı Saffet Çolak da "Bu yıl 4’sünü gerçekleştirdiğimiz şenliğimize katılımın yoğun olması bizleri oldukça mutlu etti. Arkadaşlarımızın talep ettiği bir etkinliği daha hayata geçirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu etkinliğin final sınavları öncesi arkadaşlarımızın motivasyonunu artırdığını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.