RTE Bulvarı'ndaki köprü projesi tamamlandı

SİVAS, () - SİVAS'ta şehir içi trafiğin rahatlatılması hedefiyle çalışmalar yapan Sivas Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprü projesini tamamladı.

Yeni bulvarlar, köprülü kavşaklar, alt geçitler ve tünel projesi ile Sivas'taki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmayı amaçlayan Belediye, bu doğrultuda yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki köprü projesini bitirdi. Asfaltı, aydınlatma unsurları ve korkulukları tamamlanan köprü, gidiş-geliş ayrı olacak şekilde tasarlandı. Projede hafif raylı sistem için de yer ayrıldı. Yenişehir kavşaktan başlayarak Cumhuriyet Üniversitesindeki İsmet Yılmaz Bulvarı’na bağlanacak olan bulvar, 3 gidiş, 3 geliş şeklinde 6 şeritten oluşacak. Tamamlandığı zaman şehrin en geniş bulvarı olacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde köprünün dışında bir de köprülü kavşak projesi yer alıyor.

Bulvar; üniversiteyi şehirle daha kısa yoldan, daha konforlu buluşturmanın anında Kızılırmak sahiline de daha rahat ulaşılmasını sağlayacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte ara verilen asfaltlama çalışmalarına bahar aylarından itibaren hız verilecek.

FOTOĞRAFLI