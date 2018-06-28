RTB: Müstahsilimizi üzmeden çay alalım

Aytekin KALENDER/RİZ () - RİZE Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay alımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Müstahsilimizi üzmeden çay alalım” dedi.

Rize Ticaret Borsası(RTB) Meclis Toplantısı’nda çay sektörü hakkında değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, “25 Haziran’da ikinci sürgün yaş çay sezonuna başladık. Sıcakların artmasından dolayı çayın çok erken olgunlaşacağını düşünüyorum. Fabrikaların tam kapasite çalışıp, çay kartlaşmadan erken alım yapmalarını tavsiye ediyorum. Çayın kaliteli olmasını istiyorsak bunu yapmamız şart. Özel sektörün yaş çay fiyatını düşürdüğü şikâyetleri alıyorum. Çay alımları yaparken müstahsilimizi üzmeden iki tarafından kazandığı bir yöntem uygulayalım lütfen. Bizim ekmeğimiz yatırımımız her şeyimiz çay sektörü buna hak ettiği değeri verelim, pozitif olalım ve ekmeğimize sahip çıkalım.“ dedi.

RTB’nin çalışmaları hakkında konuşma yapan Erdoğan, Çay Çarşısı projenin geldiği son aşama hakkında bilgi verdi. Erdoğan, “Borsanın yürüttüğü bu iki proje Rize’ye ve çaya çok önemli hizmetler verecek. İki projenin çok özel projeler. Borsamız adına bu projeleri Rize'mize kazandırdığımız için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Meclis Başkanı Resul Okumuş da çay sektörü değerlendirmesi yaptı. İkinci sürgün çay sezonunu zor geçeceğini tüm sektörün temkinli olması gerektiğini ifade etti. 24 Haziran seçimlerini de değerlendiren Okumuş, “Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum, inşallah bu seçim sonuçları ülkemizi çok ileri seviyelere taşıyacaktır” dedi.