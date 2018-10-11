RTB Başkanı Erdoğan: Zam yapılmamasını, çay sektörü olarak destekliyoruz

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan “Enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında devletimizin açıkladığı programa destek veriyoruz. Çaya yılsonuna kadar zam yapılmamasını, çay sektörü olarak destekliyoruz “dedi.

Rize Ticaret Borsası Olağan Meclis Toplantısı, Resul Okumuş’un başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Okumuş, “Yaş çay alımları sonucu şu anda 300 bin ton kuru çay üretimi gerçekleşeceği öngörülüyor. Ekonomik sıkıntılar konusunda devletimiz bizlerden destek ve fedakârlık bekliyor. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Ülkemiz inşallah yeniden yapılanmayla yeni bir atılım gerçekleştirecektir” dedi.

Çay sektörünün son durumu hakkında konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan da, bu sene randımanın yüksek olacağını düşündüklerini ifade etti. Erdoğan, "Ama kalite parametrelerinde bir düşüş yaşandığı gözlenmektedir. Ayrıca TOBB Tarım Kurulu Başkanı olarak çay sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini ilgili birimlere ulaştırdık. Umarım çözüm odaklı sonuçlara ulaşırız” dedi.

Enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında devletin açıkladığı programa destek verdiklerini de vurgulayan Erdoğan, "Bu program kapsamında çaya yılsonuna kadar zam yapılmamasını çay sektörü olarak destekliyoruz. Milletimizin bekası için bizlerde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya çay sektörünün ürettiği çayın büyük bölümünü ihraç ettiğini belirten Erdoğan, “Biz yurt dışında yaşayan insanların çay tüketim alışkanlıklarına göre çay üretemezsek çayımızı ihraç edemeyiz. Uluslararası tüketici ne istiyorsa ona uygun üretim yapmalıyız ki ihracatımızı istediğimiz seviyelere çıkartabilelim” diye konuştu.