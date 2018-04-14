Rotary'den 5 bin fidanlık hatıra ormanı

ULUSLARARASI Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Rotary Kulüpleri, Ege Orman Vakfı iş birliği ile küresel ısınmaya karşı Tire Yeğenli Köyü Mevkii ve Soma-Büyükgüney Köyü mevkiinde 5 bin fidana can verdi.

Rotary Kulüpleri Hatıra Ormanı'nın fidan dikim töreni Tire-Yeğenli Köyü ağaçlandırma sahasında gerçekleştirildi. Uluslararası Rotary'nin dönem teması olan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele projesine Rotary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı kulüpler 5 bin fidan ile destek oldu. Bostanlı, Çakabey, Çeşme, Gündoğdu ve Urla Rotary Kulüplerinin 500 fidan ve üstü bağışta bulunarak koru oluşturduğu Rotary Hatıra Ormanı, bölgeye bağlı pek çok kulübün desteği ve Ege Orman Vakfı iş birliğinde oluşturuldu.

Rotary Hatıra Ormanının fidan dikim töreninde konuşan Uluslararası Rotary 2440. Bölge Başkanı Lütfi Demir, "Değişen dünyada hayatımızı kolaylaştıran pek çok yenilik ne yazık ki küresel ısınma gibi geleceğimizi tehdit eden unsurları da beraberinde getiriyor. Uluslararası Rotary'nin Dünya Başkanı Ian Riseley'ın 'Her üye için en az bir ağaç' hedefini 5 bin fidan ile çoktan aştık. Geçen ay Bursa'da, bu ay da burada kulüplerimiz adeta birbirleri ile yarışır bir şekilde hedefe bakmadan bu ormanı gerçekleştirmek için çalıştılar. Çevre ile ilgili sürdürülebilir bir proje oluşturduk, bizim için çok önemli olan bu ormanın oluşmasında destek veren kulüplerimize, kulüp başkanlarımıza, rotaractlarımıza, interactlarımıza ve Ege Orman Vakfı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol da ağaçlandırma sahasında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençol, "Rotary Kulüpleri olarak 5 bin fidana can verdiniz. Küresel ısınmayla, iklim değişikliğiyle mücadele için yapılan çok somut bir adım. Zaten eskiden beri ağaçlandırma çalışmalarımıza sürdürülebilir olarak destek veriyorsunuz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fidan dikim töreni, Rotary Ormanının oluşmasına katkı veren kulüplere Ege Orman Vakfı'nın plaket takdimi ile sona erdi.

İZMİR, ()

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